На Камчатке вулкан Ключевская сопка второй раз выбросил пепел на высоту до 11 км

Шлейф распространился на 130 км на восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Ключевская сопка на Камчатке второй раз за день выбросила пепел на высоту до 11 км, шлейф которого протянулся на 130 км на восток от вулкана, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 11 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 130 км на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что активная фаза извержения Ключевского вулкана завершена. При этом главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.