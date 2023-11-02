На Камчатке осудили начальника почты за хищение более 4 млн рублей

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Начальник почтового отделения на Камчатке признана виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщило управление СК России по региону.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием и судом установлено, что женщина, работая начальником одного из почтовых отделений Петропавловска-Камчатского, частями присваивала деньги из кассы. Общая сумма похищенных средств превысила 4 млн рублей.

Уточняется, что женщина частично возместила украденное.