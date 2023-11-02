Мособлсуд начал рассматривать дело жителя Воронежа, пытавшегося вступить в ВСУ

Антону Осипенко грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мособлсуд приступил к рассмотрению дела 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко, который обвиняется в попытке вступить в "Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ" для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мособлсуд начал рассмотрение дела Осипенко А. А., обвиняемого по ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена в виде попытки перехода на сторону противника). В настоящий момент прошло первое судебное заседание, в ходе которого обвиняемому было зачитано обвинительное заключение. После этого в процессе был объявлен перерыв в связи с неявкой свидетелей", - рассказали в суде.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Осипенко был задержан в марте 2022 года в столичном аэропорту Домодедово. При себе у него был билет в Ереван. По данным следствия, молодой человек планировал перебраться из Армении на Украину и вступить в "Интернациональный легион". После задержания Осипенко вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. В 2021 году он дважды привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге. А после начала СВО неоднократно высказывался против ее проведения. Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.

"Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ" был сформирован в феврале 2022 года, туда вошли подразделения, сформированные из иностранцев. В его состав входит, в том числе, "Легион "Свободная Россия" (признан террористической организацией).

В октябре приговорил 22-летнего Савелия Фролова к 6 годам колонии строгого режима за попытку вступить в "Легион "Свободная Россия". Он стал первым россиянином, который был осужден по ч. 30 ст. 275 УК РФ (государственная измена в виде попытки перехода на сторону противника) после принятия этой нормы закона.