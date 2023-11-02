В Иркутске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали два человека

Пассажирский транспорт столкнулся с легковым автомобилем и врезался в световую опору

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Два пассажира рейсового автобуса пострадали в результате ДТП в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.

"По предварительной информации, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, допустила столкновение с пассажирским автобусом "Нефаз", после чего 39-летний водитель пассажирского транспорта допустил наезд на световую опору. В результате автоаварии два пассажира автобуса обратились за помощью медиков", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

Из-за прошедшего снегопада в Иркутске в четверг движение по дорогам осложнено.