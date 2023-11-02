В Новосибирске столкнулись 15 автомобилей

ДТП произошло в Октябрьском районе города

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать автомобилей столкнулись в ДТП в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На месте работает экипаж ГИБДД. 15 автомобилей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, оформлены с материальным ущербом. В данном ДТП никто не пострадал", - рассказали ТАСС.

Инцидент произошел на улице Лобова в Октябрьском районе Новосибирска.

Ранее в Западно-Сибирском УГМС ТАСС уточнили, что в начале ноября ожидаются гололедные явления - из-за серии циклонов, идущих с Атлантики, темпера воздуха будет сильно колебаться. В ночь на 1 ноября температура резко упала до -12 градусов по облцентру и до -17 по области после пребывания на уровне около 0 градусов. В ночь на 2 ноября температура упала до -2…-7 градусов с выпадением снега.