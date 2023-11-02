Жительницу Приморья арестовали по подозрению в убийстве четырехлетнего сына

По сведениям регионального СК, ранее женщина проходила лечение от психического расстройства

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока арестовал жительницу Приморского края, подозреваемую в убийстве собственного сына четырех лет, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"Сегодня по ходатайству следователя СУ СК РФ по Приморскому краю 45-летней подозреваемой в убийстве своего четырехлетнего сына избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Во вторник в частном доме по улице Демьяна Бедного во Владивостоке обнаружили тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая нанесла ножом множественные удары по телу своего спящего ребенка.

Установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, в связи с чем в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действию должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.