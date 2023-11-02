Главу Олимпийского комитета Японии госпитализировали из-за повреждения шейных позвонков

Обязанности руководителя организации в течение неопределенного срока будет исполнять вице-президент комитета Юко Мицуя

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита получил при падении повреждение шейных позвонков, после чего был госпитализирован для проведения операции. Об этом сообщило агентство Kyodo.

66-летний Ямасита получил травму 29 октября. Сведений о сроках проведения операции и длительности периода реабилитации не приводится. В связи с произошедшим обязанности главы комитета в течение неопределенного срока будет исполнять его вице-президент Юко Мицуя.

Ямасита является олимпийским чемпионом по дзюдо, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Японии. Ему были вручены российские ордена Дружбы и Почета за вклад в развитие отношений России и Японии.