Над акваторией Черного моря уничтожили украинский БПЛА

Еще пять были перехвачены над Крымом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией Республики Крым.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.