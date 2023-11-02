2 ноября, 04:54,
обновлено 2 ноября, 05:04
Военная операция на Украине

Над акваторией Черного моря уничтожили украинский БПЛА

Еще пять были перехвачены над Крымом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией Республики Крым.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация