В Красноярске арестовали управляющего спорткомплексом "Платинум Арена"

Его заключили под стражу на два месяца

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Управляющий спортивным комплексом "Платинум Арена" (Красноярск), который прокуратура требует вернуть из краевой собственности, арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении управляющего спортивным сооружением - многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена", подозреваемого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в январе 2023 года Региональный центр спортивных сооружений и компания "Вавилон", подконтрольная подозреваемому, заключили договор на оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту комплексной системы безопасности, установленной в спорткомплексе. Стоимость контракта составила 10 млн рублей, включая зарплату персоналу. Согласно условиям договора, на объем запланированных работ на объекте предусматривалось трудоустроить около 20 человек, при этом фактически работы выполнялись 6 специалистами не в полном объеме. В 2023 году подозреваемый подписал акты сдачи-приемки услуг, которые содержали недостоверные сведения. На основании этих документов центр спортсооружений перечислил более 6,5 млн рублей фирме "Вавилон", из которых, как считают следователи, 4,2 млн рублей получил подозреваемый.

2 октября арбитражный суд региона сообщил, что принял к рассмотрению иск прокуратуры Свердловского района Красноярска о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса Красноярскому краю, о возврате сооружения в собственность дарителя - АО "Платинум Арена". По информации надзорного ведомства, монолитные плиты перекрытия имеют деформации, и из-за этого в комплексе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Согласно картотеке арбитражных дел, ответчикам по делу выступают агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение "Региональный центр спортсооружений", Минспорта края и АО "Платинум Арена".

"Платинум Арена" была введена в эксплуатацию в 2018 году. Во время Универсиады в комплексе прошли церемонии открытия и закрытия игр. Инвестором проекта стоимостью более 4 млрд рублей являлась компания "Русская платина". Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. К играм было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.