2 ноября, 05:53

В Югре задержали мужчину, который ранил ножом покупателя в магазине

Проводится проверка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который вошел в магазин с ножом и ранил одного из покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина задержан. Он успел ранить ножом 48-летнего покупателя. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные паблики в социальных сетях сообщили, что в Радужном мужчина с ножом ворвался в супермаркет, разбил часть алкогольной продукции и стал бросаться на покупателей. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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