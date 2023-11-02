В Югре задержали мужчину, который ранил ножом покупателя в магазине

Проводится проверка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа задержали мужчину, который вошел в магазин с ножом и ранил одного из покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина задержан. Он успел ранить ножом 48-летнего покупателя. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее местные паблики в социальных сетях сообщили, что в Радужном мужчина с ножом ворвался в супермаркет, разбил часть алкогольной продукции и стал бросаться на покупателей.