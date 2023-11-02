В Екатеринбурге два человека пострадали на строительном объекте

Их госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы после инцидента на строительном объекте в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, сообщили журналистам в Минздраве Свердловской области.

"Информация по пострадавшим из-за инцидента на строительном объекте в Верх-Исетском районе Екатеринбурга: пострадавшие в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в одно из лечебных учреждений города. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

По данным местных СМИ, на стройплощадке жилого комплекса в Екатеринбурге произошел взрыв газа.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области добавили, что по факту инцидента организована проверка. "По имеющейся информации, при проведении газосварочных работ пострадали рабочие 2001 и 1988 годов рождения. Они доставлены в ЦГБ №23. Предварительный диагноз у обоих - ожоги верхних дыхательных путей, переломы нижних конечностей", - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.