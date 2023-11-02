В Башкирии руководителя организации осудили на восемь лет за фиктивную продажу 15 квартир

Сумма ущерба превысила 19 млн рублей

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к восьми годам лишения свободы руководителя организации в Башкирии за мошенничество. Он фиктивно продал 15 гражданам квартиры, ущерб превысил 19 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Строительная фирма подсудимого выполняла работы по установке оконных конструкций в новых многоквартирных домах в 38-м микрорайоне г. Октябрьский. В это же время мужчина заключил предварительные договоры долевого участия, сообщая гражданам ложную информацию о принадлежности части квартир возглавляемой им компании. Неправомерными действиями 15 потерпевшим причинен ущерб на сумму почти 19 млн рублей", - сказано в сообщении.

Он также под предлогом приобретения нового автомобиля в лизинг убедил своего подчиненного дать ему 400 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги с процентами или передать транспортное средство. При этом покупку он не совершал и потратил деньги по своему усмотрению.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного гражданам вреда", - добавили в пресс-службе.