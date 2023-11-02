В Челябинской области при пожаре на ферме погиб человек

Еще один работник обратился за медицинской помощью

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Работник фермы погиб при пожаре в среду в Агаповском районе Челябинской области, еще один работник отравился продуктами горения и обратился за медицинской помощью. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Пожар тушили ранним утром 1 ноября. При разборе пожара обнаружен погибший мужчина - работник фермы. <…> Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, он отравился продуктами горения", - сказано в сообщении.

По информации пресс-центра, также при пожаре погибли 250 свиней и 10 телят. Уточняется, что горела кровля на площади 300 кв. м. На месте происшествия работали 7 единиц техники, 23 человека личного состава.