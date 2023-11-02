Бастрыкин отстранил от работы главу управления самарского СК на время служебной проверки

Председатель Следственного комитета раскритиковал работу Марата Галиханова и его подчиненных

ТАСС, 2 ноября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова. Галиханов отстранен от должности на время проведения служебной проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин провел прием граждан, на котором жители Самарской области рассказали, что их 10-летний сын стал участником конфликта на детской площадке. После чего родственники одного из детей и его друзья пришли к заявителям. Они избили главу семьи, а также мужчину, который пытался остановить конфликт. Заявители высказали недовольство, что обвинение в совершении преступлений предъявлено только одному из участников и потребовали привлечения к уголовной ответственности всех лиц.

"Александр Иванович Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области М. Ф. Галиханова и его подчиненных и подверг критике их работу. В отношении Галиханова и руководителя следственного отдела по Кировскому району города Самары СУ СК России по Самарской области В. В. Чередника назначена служебная проверка с отстранением от должности на время ее проведения", - говорится в сообщении.

Также назначена служебная проверка в отношении следователей, в производстве которых находилось это уголовное дело.

Галиханова назначили на должность руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области в 2021 году.