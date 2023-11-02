СМИ: на западном побережье Франции волны достигали 21 м из-за шторма "Киаран"

По информации La Chaine Meteo, там по-прежнему сохраняется "красный" уровень погодной опасности

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Волну высотой 21 м зафиксировали у побережья департамента Финистер на северо-западе Франции, где объявляли наивысший "красный" уровень погодной опасности из-за шторма "Киаран". Об этом сообщил метеорологический телеканал La Chaine Meteo.

"Сегодня утром у буя Pierres Noires близ побережья Финистера, к югу от острова Молен, была зафиксирована волна высотой 21,1 м, что соответствует высоте 6-этажного дома", - говорится в сообщении телеканала.

Департамент Финистер является одним из двух департаментов Франции, где по-прежнему сохраняется "красный" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, угрозы высоких волн и затоплений. Согласно последним данным, самый сильный порыв ветра по состоянию на утро 2 ноября зафиксировали в коммуне Раз, его скорость составила 57,5 м/с, что значительно выше озвученных ранее прогнозов.

Власти Финистера в ночь на четверг ввели ограничение на движение транспорта из-за сильного ветра и падения на дороги большого количества деревьев. "Учитывая состояние дорог, усугубленное многочисленными препятствиями, и риски, которым могут подвергнуться автомобилисты при использовании дорожной сети, в частности из-за падения деревьев, которое все еще может произойти, префект Финистера принял решение запретить любое движение на всей дорожной сети департамента", - гласит сообщение властей.