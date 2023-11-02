Участнице спасения кота на Охотном ряду грозит арест за неповиновение полиции

Зоозащитница Наталья Кошанская хотела забрать животное себе, чему воспротивились полицейские

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зоозащитнице Наталье Кошанской, которая участвовала в спасении кота, запертого в машине на стоянке у Большого театра в Москве, грозит арест на 15 суток, в отношении нее составили протокол за неподчинение полицейскому. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, куда поступили материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Кошанской, составленной по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сама она также доставлена в суд", - сообщили в пресс-службе. За данное правонарушение предусмотрено до 15 суток ареста.

Днем в среду столичные спасатели вскрыли автомобиль Mitsubishi Outlander, припаркованный на Охотном ряду, недалеко от Большого театра. Они спасли находившегося там несколько суток без еды и воды кота. Перед этим сообщения о мучениях животного распространились в Telegram-каналах и соцсетях, чем привлекли внимание экстренных служб. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, собственник автомобиля был помещен ранее в специальное лечебное учреждение за неадекватное поведение. Машину после вскрытия опечатали.

Прибывшая на место спасения животного Кошанская хотела забрать кота себе, но воспротивились полицейские, заявившие, что не она является хозяйкой кошки. Между ней и сотрудниками МВД произошел конфликт, в результате которого Кошанскую задержали и отвезли в ОМВД "Китай-город". После этого на женщину оформили протокол за неподчинение полиции.

Мать Кошанской Арина Пенькова рассказала журналистам, что ее дочь давно занимается помощью брошенным домашним животным, в настоящий момент у нее живут пять кошек, также ранее она приютила собаку умершей женщины.