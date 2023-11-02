В Липецке возбудили дело о халатности после падения дерева на 10-летнюю девочку

В результате удара школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота

ТАСС, 2 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Липецка после травмирования 10-летней девочки в результате падения на нее дерева. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии и ее структурных подразделений при контроле состояния зеленых насаждений на территории муниципалитета (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что травмирование ребенка стало возможным в результате халатности должностных лиц администрации Липецка и ее подразделений, ответственных за содержание и благоустройство территории областного центра, в том числе за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан.

По данным следствия, 8 октября во дворе дома №8 по ул. Вермишева в Липецке в результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо 10-летнюю девочку. В результате удара школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота, с которыми госпитализирована в областную детскую больницу. "В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет", - отметили в ведомстве.