В Турции арестовали руководство международной ОПГ

Речь идет о вооруженной преступной организации Comanchero

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турецкая полиция арестовала в Стамбуле одного из руководителей международной вооруженной ОПГ Comanchero Хасана Айыка, объявленного в розыск властями Австралии и США, а также еще 37 членов организации. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"В ходе проведенной в Стамбуле операции "Клетка" против базирующейся в Австралии и действующей по всему миру под руководством Хасана Айыка международной вооруженной преступной организации Comanchero были пойманы 37 подозреваемых", - сообщил он. Как указал министр, "по решению суда Айык, а также еще семь высокопоставленных функционеров организации, в отношении которых со стороны США, Австралии, Новой Зеландии были выданы международные ордера на арест, были арестованы".

Были также "арестованы активы организации на сумму около 4,5 млрд турецких лир (около $160 млн), принадлежащие 55 подозреваемым". В числе этих активов банковские счета, недвижимость, транспортные средства и акции 22 компаний.

Было установлено, что "лидеры входящих в организацию банд, вместе с ее руководителями и членами турецких и иностранных организаций прибыли в Турцию, где продолжают преступную деятельность, пытаясь доставить закупленные ими наркотики из Южной Америки в Австралию, Нидерланды и Гонконг", а также ведут деятельность по отмыванию денег.