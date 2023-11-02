Таможенники предотвратили вывоз в Эстонию орденов Гражданской и Второй мировой войн

Изъятые награды направили на экспертизу, чтобы принять дальнейшие процессуальные решения в отношении нарушителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Кингисеппской таможни предотвратили незаконный вывоз в Эстонию наград времен Гражданской войны в России и Второй мировой войны. Ордена спрятали среди 63 коробок с полиграфией, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Нагрудный крест со свастикой и награду времен Гражданской войны в России обнаружили кингисеппские таможенники у гражданина Эстонии, возвращавшегося на родину на личном автомобиле через пункт пропуска Ивангород. Мужчина пытался вывезти более полутонны незадекларированной полиграфической продукции", - рассказали в пресс-службе.

Речь идет о знаке отличия Первого Кубанского ("Ледяного") похода 1918 года против большевиков под командованием генералов Корнилова, Алексеева и Деникина, данный знак считается наиболее почитаемой наградой Белого движения; а также о Железном кресте, учрежденном в нацистской Германии в 1939 году. К Железному кресту также прилагались наградные документы на имя немецкого унтерофицера, датируемые 1943 годом, и наградной лист к "Восточной медали" 1942 года, а также ряд других документов времен Второй мировой войны.

В отношении нарушителя сразу возбудили дело по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Изъятые награды направили на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных решений в отношении гражданина Эстонии.

Печатную продукцию также признали товарной партией для последующей перепродажи, приняли решение о запрете ее вывоза.