Обвиняемый в сожжении Корана Журавель заявил в суде, что изучает ислам и читает Коран

Свою вину он признал частично

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в сожжении Корана житель Волгограда Никита Журавель заявил в суде в Грозном, что изучает ислам и читает Коран, чтобы понять, насколько сильно он оскорбил мусульман, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"После моего заключения под стражу я также читаю Коран, изучаю его, продвигаюсь в теме изучения ислама, дабы понять, как сильно я оскорбил чувства верующих", - сказал Журавель в ходе заседания и в очередной раз принес извинения верующим.

Висаитовский районный суд Грозного в четверг допросил двух свидетелей по делу Журавеля. Следующее заседание пройдет 16 ноября.

Журавеля обвиняют по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Он свою вину признал частично.

В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана возле мечети. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело в отношении Журавеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО в Грозный.