В Иркутской области суд оправдал двоих мужчин по делу о нападении на журналиста

Действия мужчин были реакцией на поведение корреспондента, вызваны желанием прекратить навязчивое общение и отстоять свои права на неприкосновенность частной жизни и жилья

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области оправдал двоих мужчин, которые в 2022 году были приговорены к двум годам лишения свободы условно каждый за нападение на журналиста телеканала "Россия-24". Об этом сообщила пресс-служба Иркутского районного суда.

"Иркутским районным судом Иркутской области оправданы двое жителей Иркутского района, обвиняемых по ч. 3 ст. 144 УК РФ, в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации. Мужчины признаны невиновными в связи с отсутствием в деянии подсудимых состава преступления", - говорится в сообщении.

Как установил суд, из дома вышли собственник коттеджа и супруг обвиняемой. Корреспондент представился и стал задавать вопросы, подходя вплотную. "Супруг обвиняемой, не давая согласия на интервью, поспешил закрыть калитку дома, поскольку появление журналистов для него было неожиданным, однако корреспондент препятствовал этому, удерживая калитку, продолжая непрерывно задавать один и тот же вопрос", - сообщила пресс-служба суда.

В судебном заседании была допрошена доцент кафедры рекламы и журналистики Иркутского национального исследовательского технического университета. Посмотрев видеозапись произошедших событий, специалист дала пояснения по вопросам журналистской этики, посчитав поведение журналиста не отвечающим нормам кодекса профессиональной этики. В итоге суд пришел к выводу, что действия мужчин были реакцией на поведение корреспондента, вызваны желанием прекратить навязчивое общение и отстоять свои права на неприкосновенность частной жизни и жилья.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в поселке Светлый под Иркутском. Съемочная группа готовила видеосюжет о женщине, обвиняемой в мошенничестве и причинении ущерба более чем 130 гражданам на сумму свыше 100 млн рублей. Журналисты приехали к дому, где проживала женщина. Из коттеджа вышли двое мужчин, один из которых пытался выхватить микрофон из рук корреспондента, применив насилие и высказывая угрозы, несколько раз ударил журналиста ногой. Второй, применяя силу, не давал корреспонденту подойти к воротам участка.