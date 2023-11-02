В Петербурге выявили хищение 90 млн рублей на программе туристического кешбэка

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы, которая, по оперативным данным, похитила 90 млн рублей, выделенных из бюджета в 2020-2022 годах на стимулирование туристических поездок в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"С целью создания видимости реализации условий программ "Туристический кешбэк" и "Детский кешбэк" члены группы оплачивали путевки в системе АО "Национальная система платежных карт". После оплаты туристических путевок на счета карт номинальных "клиентов" поступал кешбэк, предусмотренный программами лояльности платежной системы "Мир", в размере от 20 до 40% от суммы путевки, после чего члены группы оформляли отказ от тура и получали возврат его полной стоимости", - рассказали в пресс-службе.

Ущерб от указанных мошеннических действий составил более 90 млн рублей. В региональном УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

К преступной деятельности оказались причастны руководители нескольких турфирм и подконтрольные им лица. При проведении оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли драгоценности и автомобили, приобретенные на похищенные деньги. О количестве фигурантов дела и задержаниях не сообщается.