В Перми задержали мужчин, сдававших телефонные номера в аренду мошенникам

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всего изъяли более 12 тыс. сим-карт

ПЕРМЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Двух мужчин, сдававших телефонные номера в аренду мошенникам, задержали в Перми. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, изъято более 12 тыс. сим-карт, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Магнитогорска и Казани по подозрению в хищениях денежных средств задержали двоих мужчин. <…> Задержанные допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Волк.

По данным ведомства, установлено, что один из соучастников прошлой осенью приобрел GSM-шлюзы, сим-карты и компьютерное оборудование, чтобы сдавать в аренду телефонные номера в теневом сегменте интернета. В дальнейшем оказываемые им услуги IP-телефонии использовались мошенниками, о чем мужчине было известно. Мужчина также привлек к незаконной деятельности своего знакомого, который обеспечивал бесперебойную работу оборудования, менял сим-карты в GSM-шлюзах и контролировал стабильное соединение с интернетом.

Как отметила Волк, у задержанных изъято более 12 тыс. сим-карт различных сотовых операторов, а также большое количество мобильных телефонов, системных блоков, роутеров, модемов и других предметов. "В настоящий момент известно о трех эпизодах хищений с электронных счетов потерпевших", - добавила официальный представитель МВД России.