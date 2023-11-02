В Испании предупредили о максимальном уровне погодной опасности из-за бури

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Бильбао отменены 13 рейсов

МАДРИД. 2 ноября. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных порывов ветра и дождей.

В большинстве случаев из-за бури ведомство повысило уровень тревоги до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Тем не менее на севере и северо-западе королевства уровень повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность).

Из-за ветра и дождей в разных частях страны уже зафиксированы сотни инцидентов. Чаще всего речь идет о падении деревьев. Как передает газета ABC, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Бильбао отменены 13 рейсов, еще несколько рейсов пришлось отменить в Сантьяго-де-Компостеле. В некоторых регионах также было частично приостановлено железнодорожное сообщение.