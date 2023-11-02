Суд не стал арестовывать за неповиновение полиции участницу спасения кота на Охотном ряду

Наталье Кошанской выписали штраф на 4 тыс. рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил штраф в 4 тыс. рублей за неподчинение полицейскому зоозащитнице Наталье Кошанской, которая участвовала в спасении кота, запертого без воды и еды в машине на стоянке у Большого театра в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Тверского районного суда.

"Суд признал Кошанскую виновной в административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе. За такое правонарушение предусмотрено до 15 суток ареста, однако суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

Днем в среду столичные спасатели вскрыли автомобиль Mitsubishi Outlander, припаркованный на Охотном ряду, недалеко от Большого театра и вытащили находившегося там несколько суток без еды и воды кота. Перед этим сообщения о мучениях животного распространились в Telegram-каналах и соцсетях, чем привлекли внимание экстренных служб. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, собственник автомобиля был помещен ранее в специальное лечебное учреждение за неадекватное поведение. Машину после вскрытия опечатали.

Прибывшая на место спасения животного Кошанская хотела забрать кота себе, но воспротивились полицейские, заявившие, что она не является его хозяйкой. Между ней и сотрудниками МВД произошел конфликт, в результате которого Кошанскую задержали и отвезли в ОМВД "Китай-город". После этого на женщину оформили протокол за неподчинение полиции.

Мать Кошанской Арина Пенькова рассказала журналистам, что ее дочь давно занимается помощью брошенным домашним животным, в настоящий момент у нее живут пять кошек, также ранее она приютила собаку умершей женщины. Кошанская ранее сама служила в МВД, а ныне работает промышленным альпинистом.