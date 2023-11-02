В Мурманской области убийцу восьмилетнего мальчика приговорили к 24 годам колонии

Преступник надругался над ребенком, избил и убил его

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Мурманский суд признал виновным мужчину, который в июле 2022 года в городе Мончегорске Мурманской области надругался над восьмилетним мальчиком, а после избил и убил его. Подсудимого приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Житель Мурманской области 1970 года рождения приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение трех особо тяжких преступлений против восьмилетнего жителя Мончегорска. Он признан виновным в домогательстве до совершения полового акта с ребенком (ст. 132 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что преступник, будучи знакомым матери восьмилетнего мальчика, в июле 2022 года в их квартире в Мончегорске надругался над ребенком, избил его, после чего убил. Тело мальчика в тот же день обнаружила его мать.

"Осужденный не признал вину в совершении преступлений, давал ложные показания, выдвигал различные версии о своей непричастности. В ходе неоднократных, скрупулезных допросов свидетелей и обвиняемого все его доводы были полностью опровергнуты. Заключения экспертов были детально проанализированы и также положены в основу доказательственной базы", - отметили в СК.

Согласно приговору суда, мужчина не сможет устроиться на работу в организации, связанные с обучением и воспитанием детей, на срок 15 лет, а также ему назначено ограничение свободы на срок 2 года.