2 ноября, 10:20,
обновлено 2 ноября, 10:55

В Москве бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды оружия

Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову, признав его виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговором Московского городского суда Ахатжон Зохидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду оружия). По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. 

Кроме того, Мосгорсуд ограничил свободу 36-летнего Зохидова на 1,5 года.

В связи с тем, что материалы уголовного дело содержит секретную информацию, оно было рассмотрено в закрытом от публики и журналистов режиме. Известно только то, что Зохидов был задержан и арестован в сентябре прошлого года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация