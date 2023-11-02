В Москве бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену и попытку контрабанды оружия

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову, признав его виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговором Московского городского суда Ахатжон Зохидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду оружия). По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Мосгорсуд ограничил свободу 36-летнего Зохидова на 1,5 года.

В связи с тем, что материалы уголовного дело содержит секретную информацию, оно было рассмотрено в закрытом от публики и журналистов режиме. Известно только то, что Зохидов был задержан и арестован в сентябре прошлого года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.