В Омске экс-начальника отдела полиции осудили за превышение полномочий

Антона Козлова приговорили к трем годам колонии

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего начальника отдела полиции №7 города Омска Антона Козлова к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Он покрывал предпринимателя, торговавшего немаркированной табачной продукцией.м"Решением Первомайского районного суда города Омска Козлов А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года", - рассказала Руснак.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что бывший полицейский с июня по сентябрь 2022 года давал указания подчиненным не проводить проверку деятельности одного из предпринимателей, который торговал немаркированной продукцией. В августе того же года по его требованию полицейские заменили часть изъятой омской таможней сигарет, которые были помещены в камеру хранения вещественных доказательств, на надлежащий товар, чтобы предпринимателя не привлекли к уголовной ответственности.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области, мужчина был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.