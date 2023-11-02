Дело бывшего топ-менеджера Merlion поступило в суд

Вячеслава Симоненко обвиняют в ложном доносе, получении крупной взятки и организации преступного сообщества

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего топ-менеджера компании Merlion Вячеслава Симоненко поступило в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило уголовное дело Симоненко В. А. Оно зарегистрировано в установленном порядке и передано судье Зинякову Д. Н. Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.

Там добавили, что Симоненко обвиняется в даче заведомо ложных показаний, получении взятки в особо крупном размере, организации преступного сообщества с использованием своего должностного положения и заведомо ложном доносе.

Ранее Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего адвоката Вадима Лялина к пяти годам и шести месяцам колонии за хищение денег у совладельцев компании Merlion. По версии следствия, Лялин совместно с другими фигурантами выделенных в отдельные производства дел совершил попытку рейдерского захвата ряда коммерческих фирм.

Бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов - обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, однако позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Их уголовное дело было прекращено, а сами они стали потерпевшими.

Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. По этому делу объявлен в розыск бывший следователь СК Алексей Неснов. По версии следствия, он помогал Симоненко в фабрикации дел на совладельцев Merlion.