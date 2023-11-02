Замглавы администрации Ставрополя избрали домашний арест по делу о превышении полномочий

В отношении него и его заместителя возбуждено уголовное дело

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя отправил под домашний арест замглавы администрации города и его заместителя, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Представители администрации обвиняются в превышении полномочий при распоряжении земельным участком.

"Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <…> Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайств следователя и избрал обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 30 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Замглавы администрации Ставрополя является руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом. В отношении него и его заместителя возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Согласно материалам следствия, чиновники по мировому соглашению передали земельный участок под аварийным многоквартирным домом в центре города. Новый собственник обязался снести аварийное здание и перечислил администрации города более 7,8 млн рублей. В результате было нарушено право на равный доступ к государственном имуществу. Передача участка без проведения торгов привела к ущербу бюджету города на сумму более 15,4 млн рублей.