Полиция Москвы начала проверку после обнаружения неизвестного вещества у бойца Самброса

Вещество направлено на экспертизу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после обнаружения свертка с неизвестным веществом у бойца профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Кирилла Самброса в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на 2 ноября в Шмитовском проезде. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки такси. Пассажир автомобиля заметно нервничал, в связи с чем было принято решение его осмотреть. В результате у мужчины - Кирилла Самброса - нашли сверток с неизвестным веществом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изъятое направлено на экспертизу. "По данному факту проводится проверка", - добавили представитель правоохранительных органов.

Кирилл Самброс выступает в полусредней и средней весовой категории с 2020 года.