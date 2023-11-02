В России с начала года произошло более 200 пожаров из-за мобильных телефонов

Причинами возгораний стало использование нелицензированных устройств или механические повреждения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МЧС России с начала года зафиксировало более 200 пожаров, вызванных возгоранием мобильных устройств, сообщил на пресс-конференции в ТАСС замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Дмитриев.

"Зафиксировано 204 пожара (с начала года - прим. ТАСС), связанных с возгоранием мобильных устройств", - сказал он. Причинами подобных возгораний стало использование нелицензированных устройств или механические повреждения.

Всего с начала года, по данным МЧС РФ, в стране произошло 80 тыс. пожаров в жилых помещениях. Их причинами стали неисправности в электрооборудовании или сети, неосторожное обращение с огнем и неисправность печей. Поджоги фиксировались лишь в 6% случаев. Только за сентябрь 2023 года в пожарах в жилых помещениях погибли 362 человека, в том числе 17 детей.