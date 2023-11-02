В Саратове в отношении сотрудника полиции возбудили дело о покушении на взятку

Сумма взятки составила 10 млн рублей

САРАТОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в 10 млн рублей в отношении сотрудника одного из подразделений УМВД России по городу Саратову. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кировскому району города Саратова СУ СК РФ по Саратовской области в отношении сотрудника одного из подразделений УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере)", - сообщили в управлении.

По информации следствия, в мае 2023 года подозреваемый потребовал от задержанного взятку в 10 млн рублей за непривлечение его и его супруги к уголовной ответственности. Чтобы получить деньги полицейский, используя изъятый телефон задержанного, узнал пароли от криптокошельков. "Должностное лицо довести свой преступный умысел до конца не смогло, поскольку с помощью полученных сведений он не смог получить непосредственный доступ к криптовалютному кошельку", - добавили в пресс-службе.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, по данному факту руководство управления назначило служебную проверку. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - добавили в ведомстве.