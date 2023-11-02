Суд в Киеве объявил депутата Рады Дубневича в розыск по новому делу

По словам адвоката, его подзащитный находится на лечении за границей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд объявил в международный розыск депутата Верховной рады Ярослава Дубневича по обвинению в завладении деньгами компании "Укржелдорога" на сумму более 93 млн гривен ($2,57 млн). Об этом сообщает украинский телеканал "Суспильне ТВ" ("Общественное телевидение") в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сам обвиняемый в суд не явился, поскольку, как утверждает адвокат, находится за границей на лечении. Следующее заседание суда состоится 14 ноября.

17 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Дубневича в розыск по обвинению в хищении газа на $56,7 млн. По данным следствия, в период с 2013 по 2017 год депутат при содействии еще пяти человек организовал схему завладения природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская область).