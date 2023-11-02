В Москве задержали мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый разместил комментарий об оправдании терроризма в публичном Telegram-канале под публикацией о совершенном преступлении

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в публичном оправдании терроризма, задержан правоохранительными органами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в июне 2022 года разместил в публичном Telegram-канале, под публикацией о совершенном преступлении, комментарий об оправдании терроризма.

"Противоправные действия фигуранта выявлены благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников оперативных служб. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По месту его жительства проведен обыск", - заключили в ГСУ.