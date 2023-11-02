Суд в Тюмени отправил в колонию сообщника экс-главы отдела Росимущества за мошенничество

Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Калининский районный суд города Тюмени приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима бывшего руководителя ООО "Агрорент". Его признали виновным в мошенничестве совместно с экс-главой отдела Росимущества, сообщили в пресс-службе Тюменской областной прокуратуры.

"Калининский районный суд города Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО "Агрорент". Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). <…> Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области, судом и следствием установлено, что в период с сентября 2020 года по август 2021-го подсудимый, будучи руководителем компании "Агрорент", действовал в сговоре с должностными лицами управления земельным фондом МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, он заключил договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности. Затем участники преступной группы представили в региональные управления Росреестра и Росимущества ложные сведения, что позволило приобрести участок без проведения торгов. В дальнейшем они разделили земельный участок на части и продали гражданам под строительство жилых домов, размер причиненного государству ущерба превысил 17 млн рублей.

В пресс-службе следственного управления СК по региону также добавили, что уголовные дела в отношении еще двух участников преступной группы находятся на рассмотрении в суде.

Ранее со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщалось, что бывший начальник отдела управления земельным фондом Росимущества в Тюменской области приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и использовании служебного положения с нанесением ущерба свыше 17 млн рублей.