В Швейцарии сгорел дом Стаса Домбровского

Блогер объяснил произошедшее действиями украинских властей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дом блогера из Одессы Стаса Домбровского, запустившего проект по выявлению наркоторговцев, сгорел в Швейцарии. Сам Домбровский связал произошедшее с действиями представителей властей Украины.

"Это власть Украины, это начальник контрразведки (начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины - прим. ТАСС) Александр Валентинович Поклад, это глава наркокартеля Егор Буркин", - говорит блогер на фоне пожара. Видеозапись, на которой Домбровский рассказывает о происшествии, разместило украинское издание Klymenko Time.

Ранее Домбровский запустил онлайн-проект по выявлению наркоторговцев. Позднее в соцсетях появились обвинения в его адрес о том, что он сам связан с действующими на Украине преступными группировками, распространяющими наркотики. Речь шла, в том числе, о некоем "наркокартеле "Химпром". В последние годы Домбровский получил известность на Украине благодаря ряду громких публичных акций.