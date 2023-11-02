Во Франции задержали молдаван, подозреваемых в нанесении звезд Давида на дом в Париже

На допросе 33-летний мужчина и 29-летняя женщина признались, что действовали по указанию третьих лиц, однако на этом этапе расследования подробности о них не раскрываются

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Пара нелегалов из Молдавии была задержана в столичном регионе Франции по подозрению в нанесении изображений звезд Давида на стену дома в X округе Парижа. Об этом сообщила газета Ouest-France.

Они были задержаны на основании показаний свидетеля, который лично видел, как подозреваемые в ночь с 26 на 27 октября при помощи трафарета наносили соответствующие изображения. На допросе 33-летний мужчина и 29-летняя женщина признались, что действовали по указанию третьих лиц, однако на этом этапе расследования подробности о них не раскрываются. Отмечается, что задержанные уроженцы Молдавии находятся во Франции нелегально. В четверг прокуратура подтвердила их помещение под стражу, власти планируют депортировать их на родину.

Agence France-Presse со своей стороны приводит выдержку из заявления прокуратуры, согласно которому этот эпизод не позволяет однозначно утверждать, "призваны ли эти символы оскорбить еврейский народ, или же указать на принадлежность к нему, особенно учитывая, что речь идет о синих звездах", а не о желтых, которые использовались нацистами для обозначения представителей еврейских общин в начале XX века. В этой связи обвинение считает необходимым провести расследование "с учетом геополитического контекста и его влияния на население".

Ранее газета Le Parisien сообщила о нанесении ночью звезд Давида на фасады домов в коммунах Сент-Уэн и Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), где проживают евреи. Мэр Сент-Уэн Карим Буамран заявил, что "решительно осуждает эти расистские и антисемитские акты". На этом фоне Министерство юстиции Франции поручило прокурорам принимать незамедлительные меры по борьбе с проявлениями антисемитизма в стране.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили. При этом, по данным МВД Франции, в республике произошел всплеск антисемитских актов: после 7 октября в стране зафиксировано свыше 850 случаев, более половины из которых связаны с агрессией в отношении частных лиц. Глава ведомства Жеральд Дарманен сообщил, что полицейские и жандармы задержали в этой связи 425 человек, из которых 125 - иностранцы, более 30 из них находятся в центрах временного содержания в ожидании депортации.