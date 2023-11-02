Число пострадавших из-за шторма "Киаран" во Франции выросло до 15

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщил, что среди них - семь сотрудников пожарной и спасательной службы

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Не менее 15 человек пострадали из-за шторма "Киаран", который обрушился на северо-западные регионы Франции, еще один погиб. Такие данные озвучил в эфире телеканала BFMTV министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Ранее о сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

"К настоящему моменту мы с сожалением констатируем, что 15 человек пострадали из-за последствий шторма. Среди них - семь сотрудников пожарной и спасательной службы", - заявил он, уточнив, что один человек находится в тяжелом состоянии. Также Дарманен назвал трагедией гибель водителя грузового автомобиля, погибшего в департаменте Эна - согласно новой версии, смерть произошла не из-за падения дерева на дорогу, а из-за того, что крупногабаритная машина потеряла управление из-за ветра и врезалась в дерево.

Министр добавил, что, несмотря на серьезный характер бури, властям "удалось минимизировать число пострадавших". В частности, ранее он заявлял о рассылке предупреждений на мобильные телефоны граждан, находящихся в опасных зонах. Он также рассказал, что спасатели уже осуществили 3,5 тыс. операций по ликвидации последствий шторма.

Наивысший красный уровень погодной опасности был объявлен в среду в трех департаментах на западе и северо-западе Франции - Финистер, Кот-д-Армор и Манш - в связи с приближающимся штормом "Киаран", еще в 30 департаментах объявили предпоследний оранжевый уровень тревоги. К середине дня в четверг, согласно данным на сайте метеорологической службы Meteo France, только в восьми северных департаментах и на Корсике сохраняется оранжевая тревога, также предупреждение о высоких волнах и угрозе подтопления актуально для всего западного и северного побережья страны.

По состоянию на 06:00 (08:00 мск) в западном регионе Бретань за ночь уже было побито несколько рекордов скорости ветра, наиболее сильные порывы зафиксированы на мысе Пуэнт-дю-Ра - 57,5 м/с, что значительно выше ранее озвученных прогнозов. Кроме того, у берегов департамента Финистер были зафиксированы волны в море высотой до 21 м. Власти этого департамента также временно ограничили движение транспорта по всей дорожной сети на своей территории в связи с большим количеством поваленных деревьев и веток на дорогах. В различных коммунах зафиксированы повреждения домов и электросетей, 1,2 млн домохозяйств остались к утру четверга без электричества.