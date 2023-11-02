На Кубани на территории частного дома обнаружили около 500 снарядов времен ВОВ

Взрывотехники Росгвардии намерены их уничтожить

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Около 500 артиллерийских снарядов различного калибра времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории частного дома в поселке Красносельском в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"31 октября 2023 года в региональное управление Росгвардии поступило сообщение, что в поселке Красносельском во время земляных работ на территории частного дома были обнаружены четыре предмета, похожие на боеприпасы. Прибывшие на место специалисты ОМОН "Шторм-Юг" установили, что это артиллерийские снаряды различного калибра. В результате обследования участка за несколько дней из земли извлекли еще около 500 снарядов периода Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Боеприпасы времен войны уничтожат взрывотехники Росгвардии. Работы проведут 2 ноября в Гулькевичском районе на удалении от жилого сектора при соблюдении необходимых мер безопасности. Жителей просят сохранять спокойствие.