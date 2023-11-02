В Хабаровске из-за пожара на железнодорожной станции задержали отправление двух поездов

Из-за возгорания также сократили маршрут одного пригородного поезда

ТАСС, 2 ноября. Отправление двух поездов из Хабаровска в Якутию и Еврейскую автономную область задержали из-за пожара, который произошел в административном здании железнодорожной станции Хабаровск-1. Об этом сообщили в краевом Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

"По причине возгорания в одном из зданий на станции Хабаровск-1 было задержано отправление двух пассажирских поездов: №325 Хабаровск - Нерюнгри, №6831 Хабаровск-1 - Волочаевка-1", - говорится в сообщении.

Также был сокращен маршрут пригородного поезда №6801 Хор - Хабаровск-1 до станции Хабаровск-2. Его пассажиры продолжили путь на других видах транспорта.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, пожар произошел около 19:10 (12:10 мск). Пожар ликвидировали, для его тушения задействовали силы ГУ МЧС России по региону и пожарный поезд. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Вопросы бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта на станции Хабаровск-1 и соблюдения прав пассажиров находятся на контроле в Дальневосточной транспортной прокуратуре.