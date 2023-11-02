2 ноября, 13:05

В Кисловодске поступила угроза о минировании психиатрической больницы

Проводится проверка здания

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Угрозу о минировании психиатрической больницы проверяют в Кисловодске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня [2 ноября] в Кисловодске снова поступила анонимная угроза о минировании. На этот раз сообщают о наличии взрывчатых устройств в психиатрической больнице, расположенной по переулку Хасановскому", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Все службы экстренного реагирования выехали на место. Проводится проверка. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация