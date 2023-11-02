В Кисловодске поступила угроза о минировании психиатрической больницы

Проводится проверка здания

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Угрозу о минировании психиатрической больницы проверяют в Кисловодске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня [2 ноября] в Кисловодске снова поступила анонимная угроза о минировании. На этот раз сообщают о наличии взрывчатых устройств в психиатрической больнице, расположенной по переулку Хасановскому", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Все службы экстренного реагирования выехали на место. Проводится проверка.