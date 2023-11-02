Лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края арестовали по подозрению в коррупции

Александра Глискова заключили под стражу сроком на два месяца

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края, экс-кандидат в губернаторы региона Александр Глисков арестован до 31 декабря по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил судья Центрального районного суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 31 декабря" - сообщил судья.

Судебное заседание, кроме оглашения решения суда об избрании меры пресечения, прошло в закрытом от СМИ режиме. Сам Глисков перед началом судебного заседания заявил журналистам, что "денег никаких не брал" и готов подтвердить это на полиграфе. По его словам, дело возбудили по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "КрайДЭО" и также находящегося под следствием. Глисков сообщил, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. Как сообщила адвокат руководителя фракции ЛДПР Марина Васильева, защита намерена обжаловать меру пресечения.

Глисков родился в 1972 году. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2008 по 2016 год - депутат горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года - депутат законодательного собрания края. В сентябре 2023-го баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Набрал 11,32% и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.