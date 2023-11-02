В Башкирии директора крупного дорожного господрядчика подозревают в мошенничестве

Ему предъявили обвинение в краже свыше 91 млн рублей

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявили генеральному директору АО "Башкиравтодор" Ильдару Юланову, директору коммерческой организации, а также его заместителю. Они подделали документы о предоставлении услуг по перевозке дорожных строительных материалов для реконструкции автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка в Караидельском районе, похитив более 91 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Предъявлено обвинение генеральному директору АО "Башкиравтодор", директору и заместителю директора ООО "КИВИ" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2021 году между АО "Башкиравтодор" и ООО "КИВИ" заключили договоры на перевозку дорожно-строительных материалов в ходе реконструкции автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка в Караидельском районе. Вступив в сговор, обвиняемые подделали накладные о перевозке грузов, которые заказчик принял без проверки их фактического исполнения, далее работы оплатили.

"Всего за указанный период ими было похищено более 91 млн рублей. В результате преступных действий бюджету АО "Башкиравтодор", контрольный пакет акций которого принадлежит Республике Башкортостан, причинен ущерб на вышеуказанную сумму. Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СК РФ и оперативников ФСБ", - добавили в СК.

В настоящее время обвиняемых задержали, с ними проводятся первоначальные следственные действия, также решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе обысков по местам их работы и проживания изъяли документы, технические устройства, ценные предметы, наличные денежные средства на сумму более 4,5 млн рублей, два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов дорогостоящих брендов, отметили в пресс-службе.