2 ноября, 13:45

На Урале в ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке водитель Lada Largus при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автобусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП в Дегтярске Свердловской области, где легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"Предварительно известно, что на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля Lada Largus при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом Mercedes. В результате автоаварии травмы получили водитель Lada и два пассажира автобуса", - рассказали в ГИБДД.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. 

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РоссияСвердловская область
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