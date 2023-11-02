Суд предъявил экс-депутату Соколову обвинение по трем статьям дела о поджоге в Ярославле

Вопрос об избрании меры пресечения фигуранту рассмотрят в закрытом судебном заседании

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд предъявил обвинение бывшему депутату муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрию Соколову по трем статьям дела о поджоге веранды ресторана "Сквер" в центре города, в результате пожара женщина получила обширные ожоги, сообщила ТАСС представитель следственного управления СК по региону Алена Корчагина.

"Соколову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом)", - сказала Корчагина.

По ходатайству следователя суд постановил рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения Соколову в закрытом судебном заседании. Как отметил следователь, это необходимо для сохранения тайны, поскольку расследование находится в начальной стадии. Как сообщил ТАСС адвокат Александр Толянин, Соколов полностью признает свою вину в умышленном поджоге и отрицает - в покушении на убийство. По словам Толянина, мотивами поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", также Соколов действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пожар произошел в ночь на 31 октября на веранде ресторана "Сквер" в центре Ярославля около Театра драмы имени Федора Волкова - старейшего театра России. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, она госпитализирована. Следственные органы УМВД России по Ярославской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Прокуратура изъяла уголовное дело из производства и передала в следственное управление СК РФ по Ярославской области. Дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Соколова задержали 31 октября, он пытался уехать из региона в сторону Москвы и был задержан на трассе "Холмогоры". В марте Соколова оштрафовали за управление автомобилем в состоянии опьянения.