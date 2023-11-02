Во Владимирской области суд оштрафовал на 1,5 млн рублей участников массовой драки

Фигуранты избили двух мужчин возле магазина в поселке Балакирево

ТАСС, 2 ноября. Александровский городской суд Владимирской области оштрафовал трех участников массовой драки, произошедшей в мае в поселке Балакирево, на общую сумму в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, а именно в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов используемых в качестве оружия, группой лиц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 18 мая возле магазина в поселке Балакирево фигуранты избили двух мужчин. "По итогам рассмотрения уголовного дела каждому из виновных назначено наказание в виде штрафа в размере полумиллиона рублей", - добавили в суде.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что могло послужить причиной конфликта. "Осужденные в состоянии алкогольного опьянения находились в пивном баре, где один из них навязчиво стал угощать посетителя заведения сухариками. Из-за отказа принять угощение злоумышленники вытащили молодого человека из бара на улицу, где все трое подвергли его и его товарища избиению ногами, руками и автомобильной щеткой", - пояснили в пресс-службе.