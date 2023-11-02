Обвиняемому в участии в запрещенной организации "Легион "Свобода России" продлили арест

Он останется под стражей до 8 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы продлил арест жителю Москвы Евгению Мищенко, обвиняемому в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей активиста, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Срок содержания под стражей Евгения Мищенко продлен до 8 декабря", - сказала пресс-секретарь.

Мищенко задержали правоохранительные органы 11 сентября возле своего дома, где у него в рамках уголовного дела провели обыск. По версии следствия, он является сторонником террористической организации "Легион "Свобода России".