Жителя Новороссийска обвинили в попытке участия в террористической организации

У мужчины изъяли запрещенную литературу

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом журналистам сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

"По версии следствия, у мужчины летом 2023 года возник преступный умысел на участие в запрещенной террористической организации. Для осуществления задуманного обвиняемый через интернет связался с представителями военизированного объединения и предоставил данные о себе. Мужчина намеревался направиться из Новороссийска в Воронежскую область, а оттуда в Белгородскую, где пересечь границу для участия в террористической организации. Фигурант не смог добраться до конечного пункта назначения, поскольку его деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Фигуранту уголовного дела о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) 41 год, ему предъявили обвинение. По месту жительства у мужчины изъяли запрещенную литературу. Его задержали, следователи планируют ходатайствовать перед судом об аресте на время предварительного следствия.