Суд Москвы заочно арестовал офицера украинской разведки по делу о подготовке теракта

Максима Кириловца также объявили в международный розыск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в создании террористического сообщества, незаконном пересечении границы РФ, а также в подготовке теракта в России. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кириловца Максима Леонидовича сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Обвиняемый объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Сотруднику ГУР МО Украины заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ: подготовка теракта, незаконное хранение оружия, незаконное пересечение границы Российской Федерации, создание террористического сообщества и контрабанда оружия.

Второй Западный окружной военный суд в июле приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей агента ГУР Александра Цилыка, задержанного в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в РФ самодельных взрывных устройств. Цилык признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

По данным ФСБ РФ, житель Киевской области Александр Цилык был завербован и действовал по указанию начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца. Для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу РФ, а в ходе повторного прибытия в Россию был задержан с поличным. Для перехода через границу Цилык использовал фальшивые документы, согласно которым якобы ехал в Россию на лечение.